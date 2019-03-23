Лидеры южноамериканских стран заключили соглашение о создании нового альянса

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Колумбии Иван Дуке выразил надежду на то, что новая интеграционная организация "Форум для развития Южной Америки" (ПРОСУР) поможет защитить демократию и рыночную экономику в регионе.

"Новый процесс интеграции - это большой шаг вперед для региона. Эта интеграция, направленная на защиту демократии и рыночной экономики", - написал он в пятницу в своем "Твиттере".

Дуке отметил, что новый альянс "выражает желание создать и укрепить региональное пространство для координации и сотрудничества без каких-либо исключений". "Мы стремимся к более эффективной интеграции, которая позволяет нам содействовать росту, прогрессу и развитию стран Южной Америки", - подчеркнул он.

В пятницу представители восьми стран Южной Америки заключили соглашение о создании Форума для развития Южной Америки (ПРОСУР). В подписании документа приняли участие президенты Аргентины, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу, Чили и Эквадора, а также посол Гайаны.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в пятницу поблагодарил президента Чили Себастьяна Пиньеру за приглашение вступить в новую интеграционную организацию "Форум для развития Южной Америки" (ПРОСУР).

"Благодарим президента [Чили] Себастьяна Пиньеру за приглашение вступить в эту организацию. Конечно Венесуэла будет ее частью", - сказал Гуайдо во время выступления в городе Лечерия (северо-восточный штат Ансоатеги). Видеозапись его выступления опубликовал на своей странице в "Твиттере" венесуэльский телеканал Тэ-вэ-вэ.

Оппозиционер также добавил, что "нефтяная дипломатия умерла". "С ней покончено", - подчеркнул он.