Новые санкции Минфина США против Венесуэлы затронут интересы почти 24 млн человек

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введенные 22 марта Минфином США санкции против Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES) и его дочерних структур затронут почти 24 млн клиентов. Об этом говорится в заявлении МИД Венесуэлы, опубликованном в пятницу на сайте внешнеполитического ведомства.

"Эта незаконная принудительная мера затрагивает более 23 950 280 клиентов (частных лиц, а также государственных и частных компаний) в пределах Венесуэлы", - отмечается в заявлении. В связи с этим правительство Боливарианской Республики приняло решение осудить "объявленные правительством [президента США] Дональда Трампа односторонние, принудительные, произвольные и незаконные меры, которые оказывают влияние на Банк экономического и социального развития Венесуэлы и четыре важных венесуэльских финансовых учреждения". "Народ и правительство Боливарианской Республики Венесуэла будут и впредь твердо защищать свою независимость и политический, экономический и культурный суверенитет", - подчеркивается в заявлении.

В пятницу Минфин США после ареста по обвинению в причастности к деятельности террористической ячейки и подготовке покушений на политиков и военнослужащих секретаря лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Роберто Марреро ввел санкции в отношении BANDES, находящегося в Уругвае банка Banco Bandes Uruguay, венесуэльских банков Banco Bicentenario del Pueblo и Banco de Venezuela и расположенного в Боливии банка Banco Prodem S.A. Теперь эти кредитные организации лишены доступа к американской финансовой системе. Гражданам США запрещено заключать с ними какие-либо сделки или вступать в иные деловые отношения. Любая их собственность или активы на территории Соединенных Штатов, при наличии таковых, будут заморожены.