На саммите G20 поднимут проблему образования среди женщин в развивающихся странах
10:15 23.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Японии намерено оказать всестороннюю поддержку продвижению образования среди женщин, а также планирует поднять эту проблему на саммите Группы двадцати (G20), который пройдет в конце июня в Осаке. Об этом заявил в субботу японский премьер-министр Синдзо Абэ, выступая на открытии Всемирной женской ассамблеи в Токио.
"Мы намерены активно содействовать развитию образования среди женщин в развивающихся странах. Благодаря нашим усилиям к 2020 году не менее 4 млн женщин смогут получить образование", - приводит его слова агентство Киодо.
Абэ также отметил, что намерен поднять эту проблему на предстоящем в июне этого года в Осаке саммите G20. "Я хотел бы вместе с другими руководителями стран подтвердить, что мы полны решимости преследовать цель обеспечить всем девочкам в мире доступ к 12-летнему образованию", - добавил премьер.
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