Генсен НАТО сообщил о планах построить в Польше объект для хранения военной техники США
10:30 23.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Североатлантический альянс намерен построить в польском Повидзе объект, где будет хранится американская военная техника. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналистам газеты "Уолл-стрит джорнэл", опубликованном в пятницу.
Как отметил Столтенберг, на данном объекте планируется хранить американские бронированные машины, вооружения и боеприпасы. Строительство начнется этим летом и продолжится около двух лет. Стоимость проекта оценивается в 260 млн долларов.
"Это показывает, как близко мы работаем с США", - приводятся в материале слова Столтенберга о данных планах. Он также констатировал, что объект требуется "для укрепления расширившегося присутствия США в Польше".
Как следует из публикации, в общей сложности таких объектов для хранения американских вооружений будет пять - один в Польше, два в Германии, по одному в Бельгии и Нидерландах. Они предназначены для того, чтобы позволить быстрее развернуть американские войска в Европе.
Столтенберг уточнил, что НАТО намерено реализовать также к 2021 году 250 проектов с целью модернизации транспортной инфраструктуры. Это, по его словам, позволит быстрее перебрасывать военную технику.
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