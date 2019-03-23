Секретарь Гуайдо, арестованный разведкой, предстанет перед судом в понедельник
10:45 23.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Секретарь лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Роберт Марреро, ранее арестованный Боливарианской службой разведки, предстанет перед судом в понедельник, 25 марта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в "Твиттере" Национальной ассамблеи Венесуэлы (однопалатного парламента, находящего под контролем противников президента Николаса Мадуро).
"Слушание по его [Марреро] делу было перенесено на понедельник, 25 марта", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что Марреро и его водителю Луису Паесу предъявлены обвинения "в государственной измене, заговоре и попытке узурпации власти".
В четверг власти Венесуэлы арестовали соратника Гуайдо Роберто Марреро. Как заявил глава МВД Нестор Ревероль, Марреро обвиняют в причастности к деятельности террористической ячейки и подготовке покушений на политиков и военнослужащих. Во время обыска, по данным властей, у Марреро дома было обнаружено оружие и крупная сумма денег в иностранной валюте. США и страны Группы Лимы осудили арест политика, Евросоюз потребовал его немедленного освобождения.
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