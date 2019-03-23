В Российской государственной детской библиотеке пройдет юбилейная Неделя детской книги

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Юбилейная 50-я Неделя детской книги, посвященная Году театра в России, пройдет с 23 по 31 марта 2019 года в Российской государственной детской библиотеке (РГДБ) в Москве. В рамках мероприятия пройдет более 25 спектаклей, 32 мастер-класса и лекции для детей и взрослых, 35 презентаций и встреч с писателями и иллюстраторами.

"Особенность этой недели в том, что у РГДБ в этом году юбилей - 50 лет, со дня своего основания мы не пропустили ни одной Недели детской книги, эта для нас уже 50-я. Соответственно, на Неделе мы официально объявим о старте наших юбилейных празднеств, и будет много конкурсов, подарков, сюрпризов для наших читателей и библиотек", - сообщили ТАСС в пресс-службе РГДБ.

Праздник детской книги в РГДБ 23 марта откроет творческая встреча с писателем Андреем Усачевым "Стихи на сцену!" с участием поэтов Анастасии Орловой, Григория Кружкова, Галины Дядиной, Марины Бородицкой и писателя и музыканта Александра Пинегина. Более 40 ведущих детских издательств представят на мероприятии свои популярные издания.

"Эта неделя будет театральная, будет более 25 спектаклей от разных, больших и маленьких театров, а 27 марта в День театра к нам придет Детский музыкальный театр имени Наталии Сац, который покажет спектакль "Королевский бутерброд" совершенно бесплатно. Будет множество презентаций книг и масса мастер-классов", - отметил представитель библиотеки. Также среди участников театральной Недели детской книги - театры "Душегреи", "Отражение", "ТриЛика", "Наш городок", "Человек", "Оранжевое небо", домашний театр "Пуговица" и театральные студии "Мозаика" и "Театр чудес".

Одним из новшеств будет поездка по городам России библиомобиля "Первый книжный". Маршрут будет проходить через Владимир, Иваново, Тверь, Торжок, Калугу, Брянск и Курск. Вместе с сотрудниками библиотеки, готовыми поделиться с коллегами в регионах своим опытом, путешествовать будут писатели Андрей Усачев, Анастасия Строкина, Игорь Жуков, Наталья Волкова, Галина Дядина, исполнитель Александр Пинегин, иллюстраторы Евгений Антоненков и Надежда Бугославская.