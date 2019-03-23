Астана переименована в Нур-Султан указом президента Казахстана

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу подписал указ о переименовании Астаны в город Нур-Султан. Об этом сообщила пресс-служба лидера республики.

"Переименовать город Астану - столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан", - говорится в тексте документа.

Отмечается, что настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Касым-Жомарт Токаев в среду на совместном заседании палат парламента предложил назвать столицу республики в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Парламент Казахстана на совместном заседании палат в среду принял законодательные поправки в конституцию относительно переименования Астаны. Депутаты маслихата (местного представительного органа) 20 марта на внеочередной сессии поддержали инициативу о переименовании столицы Казахстана.







