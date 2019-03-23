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Франция: Полицейский префект сообщил, что военные не будут вступать в контакт с протестующими

12:30 23.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армейские патрули не будут вступать в контакт с протестующими в Париже "желтыми жилетами". Об этом в субботу сообщил новый полицейский префект столицы Дидье Лальман.

Как передает телеканал Бэ-эф-эм, утром в субботу Лальман прибыл на Елисейские поля, где развернуты полицейские силы для охраны правопорядка. "Военный контингент операции Sentinelle ("Сантинель", "Часовой") не будет находиться в непосредственной близости от протестующих", - заявил он журналистам, подчеркнув, что охрана правопорядка является делом полиции.

По его совам, полиция ожидает появление "радикальных элементов" в ходе манифестаций, как это было в прошлую субботу.

В настоящее время обстановка на Елисейских полях остается спокойной, улица не перекрыта.


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