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На митинг КПРФ в защиту социально-экономических прав граждан вышло около 2,5 тыс. человек

13:45 23.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Митинг КПРФ в защиту социально-экономических прав граждан, проходящий на проспекте Академика Сахарова в Москве, собрал 2, 5 тыс. участников, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"В центре Москвы на проспекте Академика Сахарова проходит согласованное публичное мероприятие. В акции принимают участие около 2,5 тыс. человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану правопорядка и общественной безопасности", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с 08:00 мск до 16:00 мск в связи с митингом будут перекрыты участок улицы Маши Порываевой от Каланчевской улицы до Докучаева переулка, а также проспект Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца. Также частично движение будет ограничено на проспекте Академика Сахарова в районе дома 9: одна полоса с 02:00 мск до 08:00 мск, а также 2 крайние полосы движения в каждом направлении с 16:00 мск до 18:00 мск.


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