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Петицию об отмене Brexit подписало более 4 млн британцев

14:15 23.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше 4 млн британцев поддержали петицию, призывающую к тому, чтобы Соединенное Королевство отказалось от проведения Brexit и осталось в составе Европейского союза. Судя по темпам появления новых подписей, в течение часа она установит абсолютный рекорд поддержки петиций, когда-либо размещавшихся на сайте парламента Великобритании.

По состоянию на 10:00 субботы по Гринвичу (13:00 мск) ходатайство об отмене Brexit получило поддержку 4 млн и 59 тыс. граждан Соединенного Королевства и лиц, постоянно проживающих на его территории. Самой популярной пока остается давно закрытая для новых подписей петиция о проведении повторного референдума по вопросу Brexit. В 2016 году она собрала 4 млн и 150 тыс. подписей. На втором месте - петиция о недопущении государственного визита в Великобританию президента США Дональда Трампа, собравшая 1,8 млн подписей.

Согласно действующей в Великобритании процедуре, любая петиция, набравшая более 10 тыс. подписей, требует официальной реакции правительства, а после достижения отметки в 100 тыс. должна быть рассмотрена в парламенте. При этом никакая поддержка не гарантирует, что требования сторонников петиции будут удовлетворены. Второй референдум так и не был проведен, а Трамп посетил Лондон, хотя его визит и имел статус рабочего, а не государственного (дата последнего продолжает согласовываться). Правительство Великобритании и его глава Тереза Мэй резко выступают против отзыва уведомления о намерении Великобритании покинуть ЕС, которое Лондон направил Брюсселю 29 марта 2017 года, задействовав статью 50 Лиссабонского договора о Евросоюзе.

"Я не думаю, что мы должны отзывать статью 50. Мы дали выбор британцам - остаться в ЕС или покинуть его, они проголосовали в 2016 году за то, чтобы уйти, и мы сказали, что будем уважать это решение. Я уверена, что это наша обязанность, как правительства и как парламента, воплотить результаты референдума", - заявила Мэй в четверг вечером, когда число подписей под петицией превысило 2 млн.

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