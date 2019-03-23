Порошенко заявил, что Украина скоро получит возможность стать членом ЕС и НАТО
14:45 23.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Петр Порошенко вновь заявил, что в обозримом будущем страна получит возможность стать членом Европейского союза и НАТО. Об этом он сказал, выступая в субботу в Черновцах.
"В следующие пять лет реализации нашего плана Украина уже вплотную приблизится к членству в ЕС, в НАТО", - утверждает он.
При этом Порошенко признал, что это не означает членство в обоих союзах. "[Украина], может, еще не пересечет финишную ленточку, но точно пройдет точку невозврата или в СССР, или в Российскую империю", - добавил он.
По словам главы государства, без членства в этих союзах мир и безопасность на Украине "будут зависеть от России".
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