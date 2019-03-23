Для россиян продлен безвизовый режим в Северную Македонию - МИД РФ
15:30 23.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Северная Македония продлила безвизовый въезд на срок не более 90 дней для российских граждан еще на один год. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.
"Правительством Республики Северной Македонии принято очередное решение предоставить гражданам России с 16 марта 2019 года по 15 марта 2020 года право безвизового въезда в страну без каких-либо дополнительных условий", - информировали в МИД РФ.
В министерстве уточнили, что в указанный период российским гражданам для кратковременного въезда в Северную Македонию на срок до 90 дней в течение каждого шестимесячного периода необходимо наличие действующего загранпаспорта и страхового полиса. При этом визы, туристические ваучеры, приглашения, гарантийные письма предъявлять не требуется.
"Данное решение не отменяет необходимости получения соответствующих виз российскими гражданами, в том числе представителями туристических фирм, намеревающимися осуществлять трудовую и предпринимательскую деятельность на территории Северной Македонии", - указали в дипведомстве.
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