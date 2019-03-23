Еще один кардинал подал в отставку, которая была принята Папой Римским

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Архиепископ Сантьяго чилийский кардинал Рикардо Эссати Андрелло подал в отставку, которая была принята Папой Римским Франциском. Об этом сообщила в субботу служба печати Святого престола.

Как указывает агентство АНСА, высокопоставленный иерарх является фигурантом расследования о сокрытии случаев педофилии среди священников.

Андрелло - не первый кардинал, имеющий право голоса на конклаве (секретных выборах Папы Римского), подавший в отставку из-за скандала. В Чили он вспыхнул во время прошлогоднего визита Франциска в эту латиноамериканскую страну. В итоге чилийские епископы подали в коллективную отставку. Понтифик затем принял часть из их заявлений.

При этом на минувшей неделе Франциск отклонил отставку французского кардинала архиепископа Лионского Филиппа Барбарена, приговоренного первичной судебной инстанцией во Франции к шести месяцам условного заключения за сокрытие фактов педофилии в церкви.



