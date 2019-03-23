Мединский надеется на победу Сергея Лазарева на "Евровидение-2019"

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр культуры РФ Владимир Мединский высказал надежду на победу российского певца Сергея Лазарева на международном конкурсе "Евровидение-2019". Об этом он рассказал в проекте телеведущей Софико Шеварднадзе "Просто о сложном", который состоялся в субботу в рамках IV Московского культурного форума.

"Маша и Медведь", "Тату", сейчас еще Сергей Лазарев победит на "Евровидении" и мир его чуть-чуть узнает. Можно говорить, что то, что делают наши творцы, не очень соответствует общемировым трендам, не очень соответствует трендам политическим, морально-этическим", - сказал он.

Международный конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Израиль получил право на его проведение после победы на "Евровидении-2018" певицы Нетты Барзилай. После этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал провести конкурс в Иерусалиме. Вскоре из-за возражений ряда участников смотра было принято предварительное решение о переносе места проведения.







