Передача думского мандата Грудинину признала судом незаконной - ЦИК РФ
18:15 23.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата скончавшегося Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину. Об этом сообщил ТАСС в субботу член ЦИК РФ Евгений Шевченко.
"Мещанский суд Москвы признал решение президиума ЦК КПРФ незаконным и обязал ЦИК передать мандат в соответствии с предусмотренным законом порядком", - сказал он.
Шевченко уточнил, что в суд обращался Иванюженков, который тоже был в списке кандидатов в Госдуму от КПРФ в 2016 году.
Ранее Шевченко сообщил, что теперь ЦИК по закону должен вынести решение о передаче мандата в пользу первого человека в региональной группе, которая не получила мандат после выборов: в данном случае это депутат Заксобрания Красноярского края, лидер регионального отделения компартии Петр Медведев.
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