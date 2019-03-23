Норвегия: Из-за поломки двигателя спасатели эвакуируют пассажиров круизного лайнера

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасательные службы эвакуируют пассажиров круизного лайнера Viking Sky ("Викинг скай") у западного побережья Норвегии из-за поломки двигателя. Об этом в субботу сообщила газета "Верденс ганг".

На судне находятся 1,3 тыс. пассажиров. Порядка сотни из них уже эвакуированы.

В районе ЧП сложные погодные условия, сильный ветер и волны, высота которых составляет 6 - 8 метров. По словам руководителя спасательной операции Тура Андре Франка, эвакуацию проводят два вертолета. "Это займет время, но это единственная возможность при восьмиметровых волнах", - сказал он.

Как отмечает издание, лайнер двигался по направлению к берегу, когда капитан подал сигнал бедствия.

В данный момент судно поставлено на якорь примерно в 5 км от побережья Норвегии. На место происшествия отправлены несколько спасательных судов и вертолетов. Лайнер следовал из города Тромсе на севере Норвегии в Ставангер, расположенном на юго-западе страны.



