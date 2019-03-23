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Для разгона демонстрантов в Ницце был применен слезоточивый газ - СМИ

20:15 23.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Франции применили в субботу слезоточивый газ для разгона участников протестного движения "желтые жилеты" в Ницце. Об этом сообщила газета "Ниc матан" (Nice-matin).

По ее данным, между протестующими и стражами порядка произошло столкновение в районе бульвара Франсуа Гроссо. Полиции удалось задержать семерых протестующих. Ранее префектура департамента Приморские Альпы сообщала о задержании 20 человек в ходе манифестации в этом городе.

Как передает телеканал Бэ-эф-эм, слезоточивый газ также применила полиция в Монпелье, где акция протеста, по данным местной префектуры, собрала около 4,5 тысячи человек.

Радиостанция "Франс Блё" также отмечает, что в городах По и Гере в демонстрациях принимают участие около 150-200 человек. Манифестации проходят также в Лиле и Бордо.

Согласно данным МВД республики на 14:00 (16:00 мск), всего во Франции в протестах приняли участие 8,3 тысячи человек.


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