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В Венесуэле острая нехватка необходимых лекарств превышает 85%

20:45 23.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Острая нехватка необходимых лекарств и медицинских расходных материалов наблюдается в Венесуэле. С таким утверждением выступил в субботу исполнительный секретарь Федерации работников сферы здравоохранения Пабло Самбрано.

"Дефицит лекарств превышает 85%, а расходных материалов - 90%, отмечен значительный износ инфраструктуры, - цитирует Самбрано сайт газеты "Насьональ". - Нет томографов, негде проводить соответствующие исследования". По мнению представителя профсоюза, в Венесуэле более нет возможности получить бесплатное медицинское обслуживание. "Любому, кого привозят на скорой, обязательно нужно иметь при себе деньги", - добавил Самбрано.

Ранее на этой неделе президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что национальная фармацевтическая промышленность в ближайшие месяцы сможет удовлетворить до 70% спроса населения на лекарства. Такой же прогноз в июле 2016 года обнародовала Луисана Мело, на тот момент занимавшая пост министра здравоохранения. Национальная ассамблея (однопалатный парламент), находящаяся под контролем оппозиции, еще в конце января 2016 года объявила о "гуманитарном кризисе" в сфере здравоохранения в стране.

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