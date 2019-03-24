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СМИ: В Великобритании может появиться временный премьер-министр

08:16 24.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены кабинета главы британского правительства Терезы Мэй намерены добиться ее отставки и назначения временного премьер-министра, кандидатура которого сейчас обсуждается. Об этом в своем "Твиттере" написал в субботу вечером политический обозреватель газеты "Санди Таймс" Тим Шипман.

"Сегодня я говорил с 11 членами кабинета министров, которые хотят, чтобы премьер-министр подала в отставку. Они намерены выступить против нее на заседании кабмина в понедельник, - написал Шипман. - Заговорщики хотят назначить временного лидера, которому предстоит осуществить Brexit".

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