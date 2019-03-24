Авиационные власти США предварительно одобрили новое ПО для проблемных "Боингов"
08:20 24.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США в предварительном порядке одобрило разработанное специалистами корпорации Boeing обновление к программному обеспечению (ПО), позволяющее более плавно реагировать на резкое заваливание самолетов серии Boeing 737 MAX ("Боинг-737 макс") на крыло. Об этом сообщила в субботу на своем сайте газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на собственные источники.
По их данным, изменения внесены в систему предотвращения заваливания на одно из крыльев. Обновленная система в случае такого маневра не подавляет остальное оборудование в рубке самолета и не реагирует на ложные показания одного или двух датчиков. Модификация позволяет автоматически опустить носовую часть самолета только один раз и на десять секунд в том случае, если Boeing 737 MAX угрожает крен на одну сторону или резкая потеря высоты.
По данным источников издания, ФАУ также одобрило изменения в программу подготовки летчиков самолетов данной серии. Эти изменения основаны на уроках катастрофы "Боинга" индонезийской авиакомпании Lion Air ("Лайон эйр"). Корпорации предстоит проверить обновление ПО и иные изменения в ходе испытаний в лабораторных условиях на земле, а затем в воздухе. Этот этап возможно завершить через несколько недель, уточняет "Уолл-стрит джорнэл".
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