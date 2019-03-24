Атмосферный фронт принесет в Москву облачность, осадки и ветер

08:25

Сегодня столичный регион будет атакован атмосферным фронтом, связанным с североатлантическим циклоном, сопровождаемым многослойными облаками, осадками ливневого характера, усилением ветра и понижением температурного фона до своей климатической нормы.

В Москве облачно, кратковременный мокрый снег. Температура воздуха днем в столице +2…+4°, в Подмосковье 0…+5°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 740 мм рт. ст., - сообщает сайт "Метеовести".