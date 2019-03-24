Беспилотник ВВС Израиля нанес удары по объектам в секторе Газа

10:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотник Армии обороны Израиля нанес в воскресенье удары по двум наблюдательным постам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на беспорядки на границе палестинского приморского анклава.

"В ответ на многочисленные взрывные устройства, которые были брошены и разорвались в районе забора безопасности в ходе столкновений на границе, летательный аппарат ВВС Израиля поразил два наблюдательных поста ХАМАС в южной части сектора Газа", - говорится в распространенном военными коммюнике.