Почти 70% жителей Франции недовольным своим президентом - опрос
11:35 24.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рейтинг популярности президента Франции Эмманюэля Макрона повысился за месяц всего на 1 процентный пункт (п. п.) и находится на уровне в 29%. Об этом свидетельствует опрос, опубликованный в воскресенье еженедельной газетой "Журналь дю диманш" и проведенный по ее заказу службой Ifop (ИФОП).
Как показала обработка собранных данных, 69% французов не довольны президентом своей страны. Этот показатель уменьшился, однако, на 2 п. п. В то же время эксперты службы Ifop обращают внимание на то, что уже третий их опрос свидетельствует о постепенном улучшении рейтинга Макрона. Ранее, с мая 2018 года, этот показатель, напротив, постоянно падал и находился в декабре на отметке в 23% в момент наиболее мощных манифестаций в стране "желтых жилетов".
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