Почти 70% жителей Франции недовольным своим президентом - опрос

11:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рейтинг популярности президента Франции Эмманюэля Макрона повысился за месяц всего на 1 процентный пункт (п. п.) и находится на уровне в 29%. Об этом свидетельствует опрос, опубликованный в воскресенье еженедельной газетой "Журналь дю диманш" и проведенный по ее заказу службой Ifop (ИФОП).

Как показала обработка собранных данных, 69% французов не довольны президентом своей страны. Этот показатель уменьшился, однако, на 2 п. п. В то же время эксперты службы Ifop обращают внимание на то, что уже третий их опрос свидетельствует о постепенном улучшении рейтинга Макрона. Ранее, с мая 2018 года, этот показатель, напротив, постоянно падал и находился в декабре на отметке в 23% в момент наиболее мощных манифестаций в стране "желтых жилетов".