Тропический циклон убил в Мозамбике уже более 700 человек
11:11 24.03.2019 Источник: Reuters
В Мозамбике по состоянию на субботу от удара тропического циклона «Идай» погибло уже 732 человека. Количество пострадавших исчисляется сотнями тысяч. Больше всего пострадал один из крупнейших в стране портовый город Бейра, - сообщает Reuters.
Шторм разрушил дома, повредил дороги и мосты, а также отключил электричество и коммуникации в южной части Африки. Наводнение создает благодатную почву для вспышек заболеваний. По сообщениям Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, в Бейре сообщалось о случаях заболевания холерой, что увеличивает опасность смертельных заболеваний для людей, которые пытаются найти пищу, воду и укрытие.
Проливные дожди также смыли сельскохозяйственные угодья, в результате чего многим уже не собрать урожай.
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