Тропический циклон убил в Мозамбике уже более 700 человек

11:11 Источник: Reuters

В Мозамбике по состоянию на субботу от удара тропического циклона «Идай» погибло уже 732 человека. Количество пострадавших исчисляется сотнями тысяч. Больше всего пострадал один из крупнейших в стране портовый город Бейра, - сообщает Reuters.

Шторм разрушил дома, повредил дороги и мосты, а также отключил электричество и коммуникации в южной части Африки. Наводнение создает благодатную почву для вспышек заболеваний. По сообщениям Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, в Бейре сообщалось о случаях заболевания холерой, что увеличивает опасность смертельных заболеваний для людей, которые пытаются найти пищу, воду и укрытие.

Проливные дожди также смыли сельскохозяйственные угодья, в результате чего многим уже не собрать урожай.