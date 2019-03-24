Объем рынка алюминиевой продукции в России и СНГ составил 1,7 млн т в 2018 году

11:19

Общий объем рынка алюминиевых продуктов в России и странах СНГ в прошлом году составил 1,7 млн т. При этом на долю России приходится более 80% от общего потребления. Эти и другие результаты работы алюминиевой отрасли обсуждались на годовом общем собрании членов Алюминиевой ассоциации. В ходе собрания была выработана единая позиция по наиболее приоритетным отраслевым вопросам, включая взаимодействие ассоциации с международными партнерами, активное участие в крупных инвестиционных форумах, актуализацию нормативной базы, стимулирование производства продукции высоких переделов и др.

Одной из главных тем мероприятия стало импортозамещение алюминиевой продукции в России и развитие экспорта. В ходе работы участники совещания рассмотрели и приняли отчет о деятельности ассоциации за 2018 год, определили планы развития на 2019 год. Так, одним из направлений работы станет укрепление взаимодействия с органами власти для продвижения участия алюминиевых компаний в государственных инвестиционных проектах, включая программы реновации, обновления городской инфраструктуры и др.

«Результаты 2018 года демонстрируют правильность выбранного нами пути, – сказал председатель ассоциации Валентин Трищенко. – На базе Алюминиевой ассоциации нам удалось достичь объединения более 67% всего производства продукции высоких переделов, что позволяет отрасли формировать и выступать с консолидированной позицией по целому ряду важных вопросов, включая проекты в строительстве, вывод на отечественный рынок современной кабельно-проводниковой продукции, актуализации нормативно-правовой базы, разработки новых стандартов. Совокупность этих достижений, создание центров компетенций по сварке, литейному производству и реализация других задач позволят увеличить объем отечественного рынка алюминиевых продуктов до 2,2 млн т к 2025 году».

По информации Алюминиевой ассоциации