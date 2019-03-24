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НОВОСТИ

В НАТО считают бомбардировку Югославии 20 лет назад законной и необходиомй

13:30 24.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

 НАТО и 20 лет спустя полагает, что бомбардировки Югославии без санкции СБ ООН были "необходимыми и легитимными". Об этом ТАСС заявили в воскресенье в пресс-службе альянса.

"НАТО начала операцию "Союзная сила" (Operation Allied Force) в марте 1999 года, чтобы остановить гуманитарную катастрофу, которая разворачивалась в Косово в то время. Это решение было принято после более чем года боев в Косово и нескольких неудачных попыток ООН и Контактной группы (международной Контактной группы по бывшей Югославии - прим. ТАСС), членом которой была и Россия, найти мирное дипломатическое решение этого кризиса. Применение силы НАТО было необходимым и легитимным", - заявили в альянсе.

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