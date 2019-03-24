Глава британского минфина выступил в защиту Терезы Мэй

13:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отставка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не решит проблем, связанных с зашедшим в тупик процессом выхода Соединенного Королевства из состава ЕС (Brexit). Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу "Скай ньюс" британский министр финансов Филип Хаммонд.

"Замена премьер-министра нам не поможет, как и замена правящей партии. Нам необходимо найти ответ на вопрос о том, какой вариант Brexit будет приемлем для парламента. На какие дальнейшие шаги парламент согласится, чтобы избежать экономической катастрофы, которой грозит Brexit без сделки, а также крайне серьезного вызова нашей демократии и политической системе, которым обернулся бы отказ от выхода из ЕС. Нам необходимо избежать обоих этих вариантов и найти ту сделку, которая будет удовлетворять интересам Великобритании и гарантирует будущее благополучие страны", - сказал Хаммонд, подчеркнув, что не согласен с тем, что Мэй оказалась в безвыходном положении и должна покинуть свой пост.