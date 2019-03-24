"Солдат Одина" пытался напасть на главу МИД Финляндии

14:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где финские политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент. Об этом сообщила телекомпания "Юле".

Сам Сойни сообщил, что мужчина попытался ударить его, но был остановлен присутствовавшей на мероприятии охраной.

На нападавшем была одежда с символикой движения "Солдаты Одина", выступающей за более жесткую миграционную политику. По сообщению газеты "Илталехти", он назвал Сойни "предателем родины".