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НОВОСТИ

"Солдат Одина" пытался напасть на главу МИД Финляндии

14:50 24.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где финские политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент. Об этом сообщила телекомпания "Юле".

Сам Сойни сообщил, что мужчина попытался ударить его, но был остановлен присутствовавшей на мероприятии охраной.

На нападавшем была одежда с символикой движения "Солдаты Одина", выступающей за более жесткую миграционную политику. По сообщению газеты "Илталехти", он назвал Сойни "предателем родины".

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комментарии(1)

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Боб 14:59 24.03.2019

Suomilainen. Финн. Они там могут терпеть-терпеть, потом всех перережут. За одну ночь. Горячие хлопцы.

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