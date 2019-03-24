Традиционную "Ночь театров" в Москве посетили 13,5 тыс. человек

15:05

Ставшую уже традиционной акцию «Ночь театров» в Москве в нынешнем году посетили примерно 13500 человек. Согласно сообщению столичного мэра Сергея Собянина в его Twitter, в нынешнем году в акции участвовали несколько десятков театральных площадок. «Ночь театров» посетили 13,5 тыс. человек, – отметил градоначальник. – Вместе с «Манежем» в акции приняли участие 78 площадок. Театральная ночь прошла в рамках Московского культурного форума, который еще идет сегодня и завтра. Приходите, там интересно. За два дня на #МКФ2019 побывали более 22 тысяч человек».

IV Московский культурный форум проходит 22-25 марта в Центральном выставочном зале «Манеж», где проходят спектакли, концерты и чтения, а также организована деловая часть, включающая дискуссии, лекции и круглые столы.