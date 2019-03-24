Аварийный норвежский паром решено буксировать к берегу с оставшимися на борту пассажирами

16:09 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвежский паром Viking Sky ("Вайкинг скай"), у которого отказал один из двигателей в море в районе губернии Мёре-ог-Ромсдал, как ожидается, планируют доставить к берегу у города Молде с пассажирами на борту и обойтись без эвакуации. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции исполняющий обязанности главы норвежской коммуны Фрэна Ян Арве Дюрнес, трансляцию вела телекомпания "Эн-эр-ко".

"Ситуация выглядит так, что у нас может получиться доставить лайнер в Молде с оставшимися пассажирами на борту. Эвакуации с парома уже нет", - указал он.

По его словам, прибытие лайнера ожидается примерно в 15:00 по местному времени (17:00 мск). Паром в настоящее время буксируют в направлении города Молде с помощью буксировочного судна и двух других судов.