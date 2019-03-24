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НОВОСТИ

Дочь Назарбаева назвала сирот с инвалидностью "уродами"

16:15 24.03.2019

Дарига Назарбаева, старшая дочь ушедшего в отставку Нурсултана Назарбаева, которая сейчас возглавляет сенат парламента страны, заявила, что дети с инвалидностью в детских домах — «уроды», пишет mk.ru.

По ее словам, нужно водить подрастающих граждан страны в детдома, чтобы они “видели, каков результат непродуманной, преждевременной половой жизни». Заявление вызывало много возмущения от пользователей соцсетей, которые назвали такую точку зрения фашизмом.

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