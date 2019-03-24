СМИ: Террористы готовят новые акции в Европе
17:10 24.03.2019 Источник: Газета.Ru
Террористы «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ) заранее запланировали теракты на территории Европы на случай потери контроля в Сирии. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на данные с жесткого диска, обнаруженные на освобожденной от боевиков территории в Сирии, - сообщает Газета.ru .
Согласно полученным данным, террористы намерены вооружать и финансировать уже находящихся в Европе боевиков, которые должны будут совершать похищения людей и атаки смертников.
Авторы The Sunday Times отмечают, что подлинность данных с диска не вызывает у них сомнений, так как документы содержат сотни реальных имен, данные о многих столкновениях, финансовую отчетность.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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