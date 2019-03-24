0
0
0
НОВОСТИ

Румынское посольство в Израиле переедет из Тель-Авива в Иерусалим

18:00 24.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ сообщила, что посольство Румынии в Израиле будет переведено из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом информировало Радио Румынии.

"Я рада сообщить сегодня перед аудиторией Американо- израильского комитета по общественным отношениям [AIPAC], что после завершения анализа всеми конституционными участниками процесса принятия решений в моей стране и в полном согласии я как премьер-министр Румынии и правительство, которое я возглавляю, переведем посольство Румынии в Иерусалим, столицу Израиля", - сказала она, выступая в воскресенье на конференции AIPAC в США.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:10 24.03.2019
СМИ: Террористы готовят новые акции в Европе
0
125
16:15 24.03.2019
Дочь Назарбаева назвала сирот с инвалидностью "уродами"
0
263
16:09 24.03.2019
Аварийный норвежский паром решено буксировать к берегу с оставшимися на борту пассажирами
0
195
15:05 24.03.2019
Традиционную "Ночь театров" в Москве посетили 13,5 тыс. человек
0
225
14:50 24.03.2019
"Солдат Одина" пытался напасть на главу МИД Финляндии
0
269
13:30 24.03.2019
В НАТО считают бомбардировку Югославии 20 лет назад законной и необходиомй
0
329
13:16 24.03.2019
Глава британского минфина выступил в защиту Терезы Мэй
0
364
12:02 24.03.2019
СМИ: В руководстве завода, выполнявшего оборонные заказы, обнаружились сайентологи
0
544
11:35 24.03.2019
Почти 70% жителей Франции недовольным своим президентом - опрос
0
429
11:19 24.03.2019
Объем рынка алюминиевой продукции в России и СНГ составил 1,7 млн т в 2018 году
0
358

Возврат к списку