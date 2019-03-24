Румынское посольство в Израиле переедет из Тель-Авива в Иерусалим

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ сообщила, что посольство Румынии в Израиле будет переведено из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом информировало Радио Румынии.

"Я рада сообщить сегодня перед аудиторией Американо- израильского комитета по общественным отношениям [AIPAC], что после завершения анализа всеми конституционными участниками процесса принятия решений в моей стране и в полном согласии я как премьер-министр Румынии и правительство, которое я возглавляю, переведем посольство Румынии в Иерусалим, столицу Израиля", - сказала она, выступая в воскресенье на конференции AIPAC в США.