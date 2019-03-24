Аварийный лайнер Viking Sky прибыл в порт с помощью буксиров

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвежский лайнер Viking Sky, у которого отказал один из двигателей в море в районе губернии Мёре-ог-Ромсдал, прибыл в порт города Молде. Трансляцию прибытия вела в воскресенье телекомпания "Эн-эр-ко".

Паром был отбуксирован туда с помощью буксировочного судна и двух других судов. Все пассажиры сойдут на берег и будут доставлены в отель, где также расположился центр по оказанию им помощи.