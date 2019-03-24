СМИ: Самолеты с российскими военными и грузом прибыли в Венесуэлу

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолеты Ан-124 и Ил-62 с российскими военнослужащими и 35 тоннами груза прибыли в субботу в обслуживающий Каракас международный аэропорт Майкетия имени Симона Боливара. Об этом в воскресенье сообщила газета "Комерсио" и сайт Noticiero Digital.

Газета утверждает, что речь идет о 99 военных, их главой издание называет начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Василия Тонкошкурова. Как отмечает издание, по прилете их встретили глава отдела международных связей и интеграции Венесуэлы Марианни Мата, представитель Национальной гвардии Венесуэлы Эдгар Колина Рейес и члены российской дипмиссии в Каракасе.

По информации газеты, по пути в Венесуэлу самолеты сделали две пересадки - в Дамаске и Дакаре.