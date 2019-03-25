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Спецпрокурор Мюллер пришел к выводу, что президент Трамп правосудию не препятствовал...

23:20 24.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпрокурор США Роберт Мюллер пришел к выводу, что президент США Дональд Трамп не совершал никаких преступлений, которые могли бы быть расценены как действия, направленные на воспрепятствование правосудию. Об этом говорится в докладе, подготовленном по итогам расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера. Основные выводы, содержащиеся в этом документе, обнародовало в воскресенье Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры.

"В докладе не выявлено никаких действий (со стороны Трампа - прим. ТАСС), которые бы, по нашему мнению, представляли собой поведение, нацеленное на воспрепятствование правосудию", - подчеркивается в документе.

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