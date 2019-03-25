Военные специалисты из России совершат наблюдательный полет над США

07:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные эксперты в период с 25 по 30 марта совершат наблюдательный полет над территорией США в рамках договора по открытому небу. Об этом в понедельник сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Инспекторы совершат полет дальностью до 5130 км с аэродрома Грейт-Фолс на российском самолете-лаборатории Ту-154М-ЛК-1

В то же время состоится полет группы экспертов из России и Белоруссии на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Польши. В свою очередь польские и словацкие наблюдатели совершат полет над территорией России с подмосковного аэродрома Кубинка на украинском самолете Ан-30Б.