Военные специалисты из России совершат наблюдательный полет над США
07:20 25.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные эксперты в период с 25 по 30 марта совершат наблюдательный полет над территорией США в рамках договора по открытому небу. Об этом в понедельник сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Инспекторы совершат полет дальностью до 5130 км с аэродрома Грейт-Фолс на российском самолете-лаборатории Ту-154М-ЛК-1
В то же время состоится полет группы экспертов из России и Белоруссии на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Польши. В свою очередь польские и словацкие наблюдатели совершат полет над территорией России с подмосковного аэродрома Кубинка на украинском самолете Ан-30Б.
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