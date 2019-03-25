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НОВОСТИ

Синоптики обещают Москве солнечный понедельник

07:32 25.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность, небольшие осадки и до 6 градусов тепла ожидаются в столичном регионе в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. Днем температура в столице составит от 4 до 6 градусов тепла. В Подмосковье ожидается от 2 до 7 градусов тепла. Ветер западный со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

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