Израиль. Ракета, запущенная из Газы попала в жилой дом. Есть пострадавшие

07:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть израильтян, включая детей, получили ранения в понедельник в результате попадания запущенный из сектора Газа ракеты в жилой дом в мошаве (сельскохозяйственное поселение - прим. ТАСС) Мишмерет в центральной части Израиля. Об этом сообщила медицинская служба "Маген Давид адом".

"Медики оказывают помощь шести жителям, включая женщину в возрасте 50 лет, которая получила ранения средней степени тяжести, мужчина, женщина и ребенок получили легкие ранения. Еще несколько человек получают помощь в связи с нахождением в состоянии шока и травм, полученных во время эвакуации в убежище во время тревоги", - говорится в распространенном медицинской службой коммюнике.

Ранее израильские военные сообщили, что засекли пуск одной ракеты из сектора Газа по центральной части Израиля.