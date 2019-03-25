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НОВОСТИ

Еще одна волна мигрантов движется к границе США

08:05 25.03.2019 Источник: Газета.Ru

К границе США приближается новый караван мигрантов, сообщает El Universal. Уточняется, что около 1,5 тысяч человек движутся со стороны Мексики и Гватемалы. По некоторым данным, среди мигрантов есть также граждане Кубы.

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