Еще одна волна мигрантов движется к границе США
08:05 25.03.2019 Источник: Газета.Ru
К границе США приближается новый караван мигрантов, сообщает El Universal. Уточняется, что около 1,5 тысяч человек движутся со стороны Мексики и Гватемалы. По некоторым данным, среди мигрантов есть также граждане Кубы.
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