На военной базе США в Окинаве произошел взрыв

09:00 Источник: РБК

На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на американскую военную полицию, а также телеканал NHK со ссылкой на Бюро обороны Окинавы.

Инцидент произошел вечером в минувшее воскресенье, 24 марта. Бомба взорвалась у входа в офис директора базы. Неподалеку от въезда на территорию объекта американская военная полиция обнаружила дыру в ограждении.



В результате случившегося никто не пострадал.



На военной базе Кэмп-Дзукэран располагается штаб группировки Корпуса морской пехоты США, дислоцированной на Окинаве. РБК