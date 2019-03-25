На военной базе США в Окинаве произошел взрыв
09:00 25.03.2019 Источник: РБК
На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на американскую военную полицию, а также телеканал NHK со ссылкой на Бюро обороны Окинавы.
Инцидент произошел вечером в минувшее воскресенье, 24 марта. Бомба взорвалась у входа в офис директора базы. Неподалеку от въезда на территорию объекта американская военная полиция обнаружила дыру в ограждении.
В результате случившегося никто не пострадал.
На военной базе Кэмп-Дзукэран располагается штаб группировки Корпуса морской пехоты США, дислоцированной на Окинаве. РБК
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