Эрдоган предложил сделать Святую Софию мечетью
09:05 25.03.2019 Источник: РБК
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с предложением сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть. Об этом он заявил в эфире телерадиокомпании TGRT.
«Статус Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть. И люди всех вероисповеданий смогут посещать ее бесплатно»,— сказал турецкий лидер. РБК
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