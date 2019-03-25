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Эрдоган предложил сделать Святую Софию мечетью

09:05 25.03.2019 Источник: РБК

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с предложением сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть. Об этом он заявил в эфире телерадиокомпании TGRT.

«Статус Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть. И люди всех вероисповеданий смогут посещать ее бесплатно»,— сказал турецкий лидер.  РБК

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