В РПЦ назвали операции по смене пола кощунством и преступлением
10:05 25.03.2019 Источник: Эхо Москвы
В РПЦ считают операции по смене пола кощунством и преступлением. Выступая в федеральном телеэфире, официальный представитель Патриархии митрополит Иларион сказал, что Церковь никогда не признает, когда ребенку с самого детства внушают, что есть биологический пол, а есть тот пол, который он может сам себе выбрать.
Митрополит Иларион призвал наказывать родителей за такие действия в уголовном порядке. Эхо Москвы
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