В РПЦ назвали операции по смене пола кощунством и преступлением

10:05 Источник: Эхо Москвы

В РПЦ считают операции по смене пола кощунством и преступлением. Выступая в федеральном телеэфире, официальный представитель Патриархии митрополит Иларион сказал, что Церковь никогда не признает, когда ребенку с самого детства внушают, что есть биологический пол, а есть тот пол, который он может сам себе выбрать.

Митрополит Иларион призвал наказывать родителей за такие действия в уголовном порядке. Эхо Москвы