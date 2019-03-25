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НОВОСТИ

В РПЦ назвали операции по смене пола кощунством и преступлением

10:05 25.03.2019 Источник: Эхо Москвы

В РПЦ считают операции по смене пола кощунством и преступлением. Выступая в федеральном телеэфире, официальный представитель Патриархии митрополит Иларион сказал, что Церковь никогда не признает, когда ребенку с самого детства внушают, что есть биологический пол, а есть тот пол, который он может сам себе выбрать. 

Митрополит Иларион призвал наказывать родителей за такие действия в уголовном порядке. Эхо Москвы

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