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НОВОСТИ

Дефицит бюджета США в феврале достиг $ 234 млрд

10:20 25.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дефицит бюджета США в феврале достиг рекордных 234 миллиардов долларов. Этот показатель вырос почти на 9 процентов по сравнению с аналогичными данными прошлого года.

Предыдущий максимум дефицита американского бюджета был зафиксирован в феврале 2012 года и составлял 232 миллиарда долларов. 

Рост дефицита в этом месяце, по словам специалистов, связан со смещением дат финансовых поступлений и выплат. Учёт календарного фактора даёт увеличение дефицита на 25 процентов. Эхо Москвы

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