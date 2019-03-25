Дефицит бюджета США в феврале достиг $ 234 млрд

10:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дефицит бюджета США в феврале достиг рекордных 234 миллиардов долларов. Этот показатель вырос почти на 9 процентов по сравнению с аналогичными данными прошлого года.

Предыдущий максимум дефицита американского бюджета был зафиксирован в феврале 2012 года и составлял 232 миллиарда долларов.



Рост дефицита в этом месяце, по словам специалистов, связан со смещением дат финансовых поступлений и выплат. Учёт календарного фактора даёт увеличение дефицита на 25 процентов. Эхо Москвы

