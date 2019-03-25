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НОВОСТИ

Принц Чарльз с супругой прибыл с официальным визитом на Кубу

10:32 25.03.2019 Источник: Газета.Ru

Британский принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуолльская прибыли с официальным визитом на Кубу, сообщает noticias24.

Визит членов британской королевской семьи в республику стал первым после революции в 1959 году. Королевская чета посетила мемориал Хосе Марти и возложила венок. Газета.Ru

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