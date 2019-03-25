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НОВОСТИ

Ужесточение мер ветконтроля может привести к дефициту детского питания - СМИ

11:00 25.03.2019 Источник: Коммерсант.ru

Вводимое с апреля ужесточение мер ветеринарного контроля за ввозом в страну продуктов угрожает рынку лечебного и детского питания, предупредили крупнейшие производители Danone и Nestle. Сегодня на импорт в этих категориях приходится до 90% продукции. Адаптироваться к новым правилам участники рынка не успеют, это может привести к перебоям поставок и дефициту, опасаются они.

В Минсельхозе настаивают, что расширение ветеринарного контроля необходимо для борьбы с фальсификатом.  Коммерсантъ

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