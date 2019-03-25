Употребление алкоголя россияне объяснили сложившейся традицией пить по праздникам

11:05 Источник: РБК

Традицией отмечать праздники со спиртным употребление алкоголя объяснили 73,1% россиян, такой ответ дали 66% мужчин и 80,7% женщин, следует из материалов ВЦИОМ, с которыми ознакомился РБК.

Употребление алкоголя традицией выпивать в праздничные дни объяснило большинство россиян во всех возрастных группах. Такой ответ дали 78,5% бюджетников, 72,4% сотрудников внебюджетных организаций, 72% предпринимателей, 72,9% безработных и 64,5% учащихся.



2,4% всех опрошенных, отвечая на вопрос о причинах употребления алкоголя, заявили, что «без этого просто невозможно жить».