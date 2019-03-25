За 8 лет в Москве построили и реконструировали 110 поликлиник и больниц
10:35 25.03.2019
Качественная медицинская помощь в Москве стала более доступна для горожан благодаря строительству и реконструкции медучреждений. По словам главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, за 8 лет в столице удалось построить и реконструировать 110 поликлиник и больниц и процесс модернизации не планируется останавливать. «В ближайшие годы 135 поликлиник капитально отремонтируют. 37 уже построили по новым стандартам. Они стали более комфортными, а доступность медицинской помощи выросла в разы», - отметил чиновник.
Кроме того, в ближайшее время городские власти начнут второй этап внедрения нового стандарта поликлиник. Амбулатории продолжат оснащать самой современной медтехникой, например, аппаратами УЗИ, эндоскопической техникой, холтерами для мониторирования артериального давления, рентген-комплексами, маммографами и другим дополнительным оборудованием.
А в 40 поликлиниках Москвы будет запушен крупный проект под названием «Тренировки долголетия», разработанный специалистами Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины. Новый стандарт лечения аритмии позволит за бюбжетный счет закупать пациентам современные лекарства-антикоагулянты, использование которых помогате отсрочить или даже исключить риск возникновения инсульта.
НОВОСТИ
- 11:00 25.03.2019
- Ужесточение мер ветконтроля может привести к дефициту детского питания - СМИ
- 10:32 25.03.2019
- Принц Чарльз с супругой прибыл с официальным визитом на Кубу
- 10:20 25.03.2019
- Дефицит бюджета США в феврале достиг $ 234 млрд
- 10:05 25.03.2019
- В РПЦ назвали операции по смене пола кощунством и преступлением
- 10:00 25.03.2019
- "Труба будет пустая, страна потеряет минимум $3–5 млрд" - депутат Рады о транзите газа
- 09:32 25.03.2019
- В Минобрнауки намерены увеличить число бюджетных мест для ряда специальностей в вузах
- 09:20 25.03.2019
- В ДНР рассказали о плане Порошенко по срыву выборов
- 09:05 25.03.2019
- Эрдоган предложил сделать Святую Софию мечетью
- 09:00 25.03.2019
- На военной базе США в Окинаве произошел взрыв
- 08:25 25.03.2019
- Япония озабочена утечкой из страны новейших технологий в Китай
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать