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За 8 лет в Москве построили и реконструировали 110 поликлиник и больниц

10:35 25.03.2019

Качественная медицинская помощь в Москве стала более доступна для горожан благодаря строительству и реконструкции медучреждений. По словам главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, за 8 лет в столице удалось построить и реконструировать 110 поликлиник и больниц и процесс модернизации не планируется останавливать. «В ближайшие годы 135 поликлиник капитально отремонтируют. 37 уже построили по новым стандартам. Они стали более комфортными, а доступность медицинской помощи выросла в разы», - отметил чиновник.
Кроме того, в ближайшее время городские власти начнут второй этап внедрения нового стандарта поликлиник. Амбулатории продолжат оснащать  самой современной медтехникой, например, аппаратами УЗИ, эндоскопической техникой, холтерами для мониторирования артериального давления, рентген-комплексами, маммографами и другим дополнительным оборудованием.
А в 40 поликлиниках Москвы будет запушен крупный проект под названием «Тренировки долголетия», разработанный специалистами Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины. Новый стандарт лечения аритмии позволит за бюбжетный счет закупать пациентам современные лекарства-антикоагулянты, использование которых помогате отсрочить или даже исключить риск возникновения инсульта.

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