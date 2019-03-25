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Оценки БДИПЧ ОБСЕ ставят под сомнение легитимность результатов выборов на Украине - МИД РФ

11:32 25.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оценки Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ ситуации на Украине ставят под вопрос легитимность результатов предстоящих выборов украинского президента. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

"Противоправные действия Киева в отношении российских наблюдателей ОБСЕ нашли отражение в промежуточном докладе мониторинговой миссии БДИПЧ, опубликованном 15 марта. Помимо этого, в нем зафиксированы и другие нарекания к ходу избирательной кампании. В их числе невыполнение рекомендаций по итогам предыдущих выборов, злоупотребление государственными средствами, подкуп избирателей, использование административного ресурса, уголовное преследование кандидатов в президенты, ангажированность ЦИК и судебных инстанций, проблемы с учетом избирателей, нестыковки в работе территориальных избирательных комиссий и др.", - заявили в министерстве.

"Все это, как отмечает БДИПЧ, происходит на фоне дефицита доверия населения к институтам власти, проблем с безопасностью журналистов, высокой концентрацией СМИ в руках узкого круга собственников, законодательных инициатив по ограничению свободы СМИ и доступа к онлайн-ресурсам. Такие оценки ставят под вопрос легитимность результатов предстоящих выборов", - пояснили в дипведомстве.

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