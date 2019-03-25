Израиль стягивает дополнительные подразделения к Газе после ракетного обстрела - армия
12:00 25.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армия обороны Израиля направляет дополнительные соединения к сектору Газа и начинает ограниченную мобилизацию резервистов после ракетного обстрела центральной части еврейского государства, в результате которого ранения получили 7 израильтян.
"После оценки ситуации начальником Генерального штаба мы в настоящее время направляем две дополнительные бригады в район Южного командования. Проводится ограниченная мобилизация резервистов для конкретных подразделений", - говорится в распространенном военными коммюнике.
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