Израиль стягивает дополнительные подразделения к Газе после ракетного обстрела - армия

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля направляет дополнительные соединения к сектору Газа и начинает ограниченную мобилизацию резервистов после ракетного обстрела центральной части еврейского государства, в результате которого ранения получили 7 израильтян.

"После оценки ситуации начальником Генерального штаба мы в настоящее время направляем две дополнительные бригады в район Южного командования. Проводится ограниченная мобилизация резервистов для конкретных подразделений", - говорится в распространенном военными коммюнике.

